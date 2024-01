To personer siktet etter knivstikking i Stavanger

To menn er skadd, og to unge menn er pågrepet etter en hendelse i Stavanger sentrum. Politiet sier de har fått melding om knivstikking.

Skadeomfanget på de to skadde er ukjent, men de var ved bevissthet da de ble fraktet vekk fra stedet, ifølge politiet. Begge mennene som er pågrepet, er rundt 20 år. Den ene er siktet for kroppsskade og den andre for medvirkning til det.

– Meldingen vi har fått, er at det har vært en knivstikking, men hva som er brukt eller hva som har skjedd, vet vi ikke nå. De to som er skadd, er fraktet vekk i ambulanse, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit til NTB.

Per nå er det ikke noe som tyder på at flere er involvert i hendelsen, skriver politiet i Sør-Vest på X.