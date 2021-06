To personer sendt til sykehus

Brannvesenet i Bergen rykket ut til en brann i en enebolig i Ytre Arna natt til lørdag. To personer kom seg ut av huset og ble kjørt til sykehus for sjekk, etter at de har pustet inn en del røyk.

To ungdommer som kom forbi boligbrannen skal ha hjulpet de to beboerne med å komme seg ut, skriver Bergens Tidende.

–Det var en kraftig brann med masse røyk, forteller innsatsleder i brannvesenet Hans Petter Nilsen til NRK.

Brannvesenet fikk raskt kontroll over brannen.