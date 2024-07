To personer pågrepet for vold og trusler og uforsiktig omgang med våpen

Tirsdag kveld rykket politiet i Møre og Romsdal i Tresfjord i Vestnes etter melding om det som ble oppfattet som skudd fra et våpen ved en privat adresse.

Det var tre personer på stedet da politiet kom til stedet, og en fjerde person dukket opp.

– To personer er pågrepet. Den ene for trusler og vold mot politiet, samt besittelse av narkotika. Den andre for trusler og vold mot politiet og uforsiktig omgang med våpen, melder Møre og Romsdal politidistrikt.