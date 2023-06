To personer lettere skadd i knivstikking i Oslo

Politiet har kontroll på tre personer etter melding om knivstikking på Dalsløkka i Søndre Nordstrand bydel i Oslo. To personer er lettere skadd.

Oslopolitiet meldte om saken ved 23.45-tiden torsdag kveld.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli sier til NTB at det er snakk om en krangel mellom minst tre personer, og at to personer er pågrepet.

– Vi har kontroll på en kvinne og to menn. To er lettere skadd. En har fått et kutt i magen, men det er ikke alvorlig, og en har fått kutt i en finger, sier Stokkli.

(NTB)