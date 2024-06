To personer fra Sverige dømt til døden i Irak

To menn fra Sverige er dømt til døden i Irak, skriver svenske Aftonbladet.

Tre svenske menn har sittet varetektsfengslet i landet, mistenkt for medvirkning for drapet på et gjengmedlem. Den 9. januar ble Mustafa «Benzema» Aljiburi skutt og drept i Bagdad.

Nå er to av dem dømt til døden, skriver avisen. Den tredje mannen er dømt til fengsel i tre år. Svensk politi har ikke fått innsyn i etterforskningen.