To personer fikk hjelp fra ambulansebåt

To personer i en båt opplevde at båten deres tok inn vann ved Tysnes natt til søndag. De fikk tatt seg inn til land men visste ikke hvor de var. En ambulansebåt fikk etter hvert lokalisert og hjulpet mennene som var nord for Lukksundet, melder Vest politidistrikt på Twitter.