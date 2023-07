To personer alvorlig skadd i ATV-ulykke i Troms

To personer ble alvorlig skadd da en ATV med tre personer kjørte ut av veien i Balsfjord i Troms. To av tre av dem er vurdert per nå som alvorlig skadd, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

– Det er en singelulykke hvor en ATV har kjørt ut i grøfta. Det kan se ut til at de tre ikke har brukt hjelm, sier operasjonsleder Eirik Kileng.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 00.26 natt til mandag. Det var en forbipasserende som meldte inn hendelsen, opplyser operasjonslederen.

De tre involverte personene blir fraktet til Tromsø med redningshelikopter og luftambulanse. (NTB)