To pågripes for knivstikking på Jevnaker

Politiet opplyser at to menn som ble skadd i knivstikking på Jevnaker ved Hønefoss onsdag kveld, vil bli arrestert så fort de blir utskrevet fra sykehus. En tredje mann, som de to oppsøkte i hans hjem ved Randsborg, er fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Han skal ifølge NTB være alvorlig skadd og er fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus i Oslo.

Til Ringerikes Blad sier innsatsleder Arne Guddal i Sørøst politidistrikt at mannen har fått knivstikk i overkroppen. De to andre skal ha fått overfladiske skader.

Politiet er på stedet med store styrker, og etterforsker utover natta. Alle de tre er kjent av politiet fra før, opplyser Sørøst politidistrikt. Meldingen om knivstikkingen kom ved 22.30-tida onsdag kveld.