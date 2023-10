To pågrepet for bilinnbrudd i Stavanger

To personer er pågrepet i Stavanger etter at flere bevæpnede patruljer søkte i sentrum, skriver politiet på X.

Bakgrunnen var at en mann som skulle på jobb oppdaget en person som hadde brutt seg inn i bilen hans. Det ble et basketak mellom eier og mannen i bilen.

Mens dette skjedde kom en mistenkt nummer to og truet bileier med kniv. De to gjerningspersonene løp deretter fra stedet, ifølge politiet. Også et annet bilinnbrudd i området undersøkes.