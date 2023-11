To pågrepet etter taxityveri i Stavanger

Politiet har pågrepet en mann og en kvinne på et utested i Sandnes, mistenkt for å ha stjålet en taxi i Stavanger mandag kveld.

Taxien ble meldt stjålet klokken 20.27, skriver Sørvest politidistrikt på X, tidligere Twitter.

Mannen framstilles for blodprøve hos lege, mistenkt for kjøring i ruset tilstand. Taxien ble funnet like ved utestedet. (NTB)