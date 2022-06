To omkomne funnet etter flyulykken i Rotterdam

Nederlandsk politi har i helgen gjort funn av to omkomne personer. De to er ikke identifisert, men det kan være de savnede etter flyulykken i kanalen Caland ved Rotterdam 5. juni. Pårørende til de to savnede bergenserne er varslet. Norsk politi bistår med identifisering.