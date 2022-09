To nye pågripelser i Oslo-skytingen 25. juni

Oslo politidistrikt pågrep i går, søndag 25. september, to menn for medvirkning til skytingen ved London Pub i Oslo 25. juni. Personene ble pågrepet i Oslo og er siktet for medvirkning til terrorhandling, skriver politiet i en pressemelding.

Den ene mannen er i 40 årene, og har somalisk statsborgerskap. Den andre mannen er i 30 årene, og har norsk statsborgerskap. Begge mennene er kjent for politiet fra tidligere. De er begge bosatt i Oslo.

Gårsdagens pågripelser betyr at det nå er totalt 4 personer som er siktet etter skytingen i Oslo 25. juni. Tre av personene er pågrepet, mens den fjerde personen, Arfan Bhatti, er internasjonalt etterlyst. Politiet mener fortsatt at Bhatti befinner seg i Pakistan.