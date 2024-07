To motorbåter kolliderte i Drammenselva

To motorbåter har kollidert ved Hokksund bru i Drammenselva natt til lørdag. Båten som forårsaket ulykken, forsvant fra stedet.

Nødetatene rykket ut til stedet, melder Sørøst politidistrikt klokken 02.09.

I en oppdatering skriver operasjonsleder Tom Richard Skuggedal at en mindre motorbåt har blitt kjørt over av en større motorbåt på mellom 20 og 25 fot.

En person i det minste båten havnet i vannet og er blitt tatt på land av politiet. Vedkommende framstår som uskadd, skriver politiet i en oppdatering klokken 02.25.

Det var tre-fire personer i den store båten, og ifølge politiet har denne båten kjørt rundt den mindre båten flere ganger for å lage bølger. Deretter kjørte den over den minste båten slik at vindskjermen knakk, og personen om bord havnet i vannet.

– Det framstår som en villet handling, opplyser Skuggedal.

Den store båten forsvant i full fart retning Drammen, og politipatruljer og politihelikopteret søker etter den.

I en oppdatering klokken 03.17 melder politiet at de har kontroll etter at brannvesenet har lokalisert riktig med båt med tre personer.

(NTB)