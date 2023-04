To menn står fast i fjell i Fitjadalen

To voksne menn står fast på et fjell i Fitjadalen, skriver politiet på Twitter. Politiet forsøker å lokalisere dem, og frivillige er også kalt inn for å hjelpe mennene.

De to mennene er i 20-årene og står fast på toppen av en foss, sier politiet til Bergens Tidene.

– De kommer seg verken opp eller ned. De har ramlet og er litt småskadet, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen.