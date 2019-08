To menn siktet for frihetsberøvelse

To menn er siktet for frihetsberøvelse av en 14 år gammel gutt, opplyser politiet i en pressemelding. Politiet pågrep mennene i en bil ved Tranby utenfor Drammen. Gutten ble meldt savnet av sine foresatte rett for klokken 12 tirsdag.