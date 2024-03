To menn siktet etter norsk kvinne døde i Spania

To menn er pågrepet, siktet for å ha spilt en rolle i at Anne Mathea Morken (21) fra Ringebu døde i Torremolinos i Spania i fjor høst.

Mennene skal ifølge den spanske avisen Sur ha dumpet henne på gaten etter at hun døde av en overdose. Spansk politi har enda ikke konkludert i om hun har tatt stoffet frivillig, eller om hun har blitt lurt til å innta det.

Sur skriver at politiets hypotese er at Morken skal ha møtt de to siktede i Fuengirola, og blitt med dem hjem. Politiet mener hun døde hjemme hos dem, og at de da kjørte henne til nabobyen Torremolinos, hvor de la henne igjen på gata.

Gudbrandsdølen Dagningen omtalte saken først.

Begge de pågrepne er opprinnelig fra Senegal. Den ene ble pågrepet i Madrid, da han ble tatt med falsk identifikasjon da han forsøkte å ta seg til Portugal med buss.

Den andre ble pågrepet i Tangier i Marokko to dager etter at Morken ble funnet død.