To menn pågrepet etter smykke-tyveri i Tønsberg

Torsdag ettermiddag fikk politiet melding om et innbrudd hos en gullsmed i Fayesgate i Tønsberg.

– Smykker for store verdier er stjålet. Skjedd ca kl 15:55, skriver politiet.

Politiet er på stedet for åstedsundersøkelse, opplyser de.

Cirka 18.15 skriver politiet at de har to mistenkte i saken. Klokka 19.44 skriver politiet at de to er pågrepet på Amfi kjøpesenter i Larvik.

– De er begge siktet for tyveriet fra gullsmeden i Tønsberg. Begge kjøres arrest og saken etterforskes videre, skriver politiet.