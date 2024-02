To menn dømt til fengsel for grov hvitvasking av over 30 millioner kroner

Oslo politidistrikt skriver i en pressemelding at to menn er dømt for grov hvitvasking av over 30 millioner kroner.

En mann i 40-årene er dømt til ubetinget fengsel i 5 år og 3 måneder for grov hvitvasking av 38 millioner kroner.

En annen mann i 20-årene er dømt til fengsel i 4 år og 4 måneder for grov hvitvasking av omtrent 35 millioner kroner.

– Begge er dømt for å ha utført hvitvaskingen som deltaker i en organisert kriminell gruppe, skriver politiet.

En tredje person er dømt til fengsel i 1 år og 3 måneder for grovt heleri av 5 millioner kroner.

– Etterforskningen har avdekket et internasjonalt hvitvaskingsnettverk som samler inn kontanter av utbytte fra straffbare handlinger og fører disse ut av landet, skriver politiet.

De domfelte er også dømt til inndragning av cirka 15 millioner kroner som ble tatt i beslag.

– Etterforskningen har avdekket alvorlig og samfunnsskadelig økonomisk kriminalitet, som av allmennpreventive grunner er viktig å straffe strengt, sier politiadvokat Fredrik Reinertsen.

Dommen er ikke rettskraftig. Det er foreløpig ukjent om de dømte anker saken.