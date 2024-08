To lastebiler og en varebil i brann på Holmlia i Oslo

Politiet melder at to lastebiler og en varebil har stått i fyr ved et garasjeanlegg på Toppåsen på Holmlia i Oslo. Brannvesenet er på stedet og i gang med slukking.

Politiet utelukker ikke at brannene kan ha blitt påtent. Det har vært en rekke bilbranner i Oslo den siste tiden.

Det skal ikke være spredningsfare, men det er synlige flammer og en del røyk.

En tipser NRK har snakket med sier at han hørte lyden av det som fremsto dom en eksplosjon, og at det raskt ble mye flammer og røyk i området.