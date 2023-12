To journalister drept i Khan Younis

Fotografen Samer Abudaqa i Al Jazeera er drept i et angrep mot Khan Younis, sør på Gazastripen. Det bekrefter kanalen til Reuters.

Også journalisten Ramy Budair ble drept i samme angrep, bekrefter hans arbeidsgiver the Palestinian New Press Agency.

Al Jazeera meldte i ettermiddag at Abudaqa og kollegaen Wael al-Dahdouh ble skadet i et angrep nær en skole i Khan Younis. Al-Dahdouh ble lettere skadd og ble fraktet til sykehus. Han skal ha uttalt at fotografen var kritisk skadet.

Senere har andre Al Jazeera-reportere på Gaza meldt at ambulansen slet med å nå fram til Abudaqa.

– Veiene var blokkert med restene av et ødelagt hus, sa kollega Tareq Abu Azzoum til kanalen for en time siden.

Azzoum er i Rafah, som er enda lenger sør på Gaza enn Khan Younis. Ambulansen som ble sendt for å hente Abudaqa skal ha returnert til sykehuset uten Abudaqa.

Liket hans skal nå ha blitt fraktet ut av området. Abudaqa etterlater seg ifølge Al Jazeera fire barn.