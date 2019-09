To i seilbåt trolig i god behold

De to personene ombord i seilbåten som fikk problemer i Boknafjorden søndag kveld er trolig uskadet, sier politiet. De to vil nå få behandling av helsepersonell. En politibåt er nå fremme ved seilbåten, og et redningshelikopter har også rykket ut.