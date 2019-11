To fengslet etter trygdeskandalen

To personer ble feilaktig fengslet for trygdesvindel i oktober, ifølge Aftenposten. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sa at den store alarmen gikk i august. I tillegg ble en person feilaktig dømt for trygdesvindel 16. september, ifølge avisen.