To fastklemt etter to ulykker i Troms

Politiet i Troms politidistrikt meldte rundt klokken 7.30 på Twitter at en person er fastklemt etter en kollisjon mellom to biler i Skuvsvika på Hinnøya. Like etter kom en ny melding fra politiet om at også et vogntog har kjørt av veien like ved. Her skal føreren være fastklemt. Nødetatene har rykket ut til de to ulykkene, og skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Ulykkene skjedde nord for Tjeldsundbrua på Rv 83 i retning Harstad. Statens vegvesen opplyser at veien stengt etter de to trafikkulykkene.