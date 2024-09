To eksplosjoner på én natt i Skåne i Sverige

Svensk politi rykket natt til lørdag ut til to eksplosjoner i to ulike byer i Skåne län sør i Sverige. En gutt ble pågrepet i Malmö, mens ingen ble pågrepet i Lund. Ingen er skadet.

Politiet ble like før midnatt ringt ned om en eksplosjon i et boligområde i Amiralsgatan, like ved Folkets park i Malmö sentrum. Det ble ikke meldt om personskader, skriver politiet på sine sider, men det ble gjort materielle skader på fasaden til en bygård. Flere vinduer ble blant annet knust, skriver Sveriges Radio.

Noen få timer senere, rundt klokken 4.15, meldte politiet om en ny eksplosjon, denne gangen i Lund, som ligger drøyt tjue minutter utenfor Malmö. Heller ikke her ble noen personer skadet. Politiet etterforsker om sakene er knyttet.

(NTB)