To drept i påkjørsel i Canada

To menn døde og ni andre skadd etter at en pickup kjørte på flere fotgjengere i Quebec i Canada, melder politiet i Quebec. de to mennene er i 60- og 70-åra.

Alle de ni som ble påkjørt, gikk til fots langs en vei i landsbyen Amqui da de ble påkjørt. Det skal være barn blant de skadde.

Tilstanden skal være alvorlig for to av de skadde. Den 38 år gamle mannlige sjåføren ble arrestert etter at han forsøkte å forlate ulykkesstedet, skriver den canadiske kringkasteren CBC. Det er uklart om påkjørselen var en villet handling.

Statsminister Pierre Trudeau skriver på Twitter at han tenker på ofrene i Amqui, og han takker nødhjelpsetatene som handlet raskt, modig og profesjonelt.