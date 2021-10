To doser til 16-17-åringer

Folkehelseinstituttet har vurdert ny kunnskap om vaksiners effekt og bivirkninger hos unge, og anbefaler nå at ungdommer født i 2004 og 2005 tilbys to vaksinedoser med et intervall på 12 uker. Regjeringen støtter beslutningen, opplyser FHI.

– Med bakgrunn i oppdatert kunnskap om vaksineeffekt, anbefales det at intervallet mellom dosene strekkes til 12 uker. Et langt intervall mellom dosene gir den beste vaksineresponsen og vil være viktig for langsiktig beskyttelse i denne aldersgruppen, påpeker overlege Margrethe Greve-Isdahl.