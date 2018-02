To dødsulukker på Sunnmøre

To personar omkom i to ulike trafikkulukker på Sunnmøre måndag. Den eine ulukka skjedde ved ferjekaia på Sulesund, to bilar og eitt vogntog var involverte. Den andre dødsulukka skjedde ved Eiksundbrua i Ulstein kommune, der to bilar frontkolliderte.