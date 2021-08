To døde i togkollisjon i Tsjekkia

38 personer er skadd, hvorav 7 av dem kritisk, og to personer er døde etter at to tog kolliderte i nærheten av landsbyen Milavce i Tsjekkia. Det melder Reuters. Ulykken skal ha skjedd i 8-tiden i dag.

Samferdselsminister Karel Havlicek opplyser på Twitter at et tog passerte et signal i Domazlice og kolliderte med et passasjertog. Han skriver at situasjonen er alvorlig og at han reiser til ulykkesstedet. Et av togene skal ha vært et hurtigtog fra München til Praha.

Milavce ligger i regionen Plzen i den vestlige delen av landet.