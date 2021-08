To døde etter mulig okseangrep

To personer er omkommet etter ei ulykke på et beiteområde i Sykkylven. Politiet mistenker at de har blitt drept av okser.

Politiet fikk sent søndag kveld melding fra AMK om en ulykke på et beiteområde i Sykkylven.

Politiet kan foreløpig ikke si sikkert hva som har skjedd, men ifølge seksjonsleder ved Sykkylven lensmannskontor, Tony Gjerde, var det okser på beiteområdet der de to ble funnet. De pårørende er varslet.