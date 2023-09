To døde etter ekstremregn i Spania

To personer har mistet livet og tre personer er savnet etter at rekordkraftig nedbør har rammet sentrale deler av Spania.

I Toledo, sør for hovedstaden Madrid, ble det søndag målt 90 liter nedbør per kvadratmeter, melder den spanske værtjenesten AEMET:

Helikoptre er sendt for å evakuere folk som har klatret opp på takene sine for å komme bort fra vannmassene, melder Reuters.

En av de savnede er en mann som satt i bilen da et ras førte den ut i Alberche-elven sørvest for Madrid. Hans ti år gamle sønn klarte å klatre opp i et tre og ble reddet mandag morgen, etter åtte timer i treet, skriver El Pais.

Sentralt i Spania er veier, toglinjer og T-baner stengt på grunn av vannmassene.