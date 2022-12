To biler helt utbrente etter brann

I 4-tiden tirsdag morgen ble det meldt om brann i en bil i Hausdalsvegen på Kalandseidet i Bergen.

– Melder opplyste at det brant i en bil først, og deretter spredde brannen seg til bil nummer to. Han var redd for at brannen skulle spre seg til garasje og et hus, sier innsatsleder Synnøve Malkenes i Vest politidistrikt til NRK.

Men brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, og det var ikke fare for spredning til bygninger i nærheten.

– Det ble prøvd slukking før brannvesenet kom fram, men det var umulig å få til, sier innsatslederen.

ifølge politiet var det en dieselbil som først tok fyr. Deretter spredde det seg til den andre bilen.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen.