To biler brenner på Haugerud i Oslo – ber folk holde seg unna

– Litt før klokka halv to så fikk politiet svært mange nødtelefoner fra Haugerud. De første opplysningene gikk på at det brant i en bil, og at det hadde vært et kraftig smell, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til NRK.

Brannvesenet jobber med slukking, og de ber folk holde seg unna fordi det er både røyk og farlige stoffer i området i forbindelse med brannen.

Politiet jobber med å få publikum litt lenger unna.

Bilene står på en parkeringsplass, det er fortsatt fare for spredning til andre biler, men ikke boliger. Det kan være at noen flere biler allerede har fått noe skader.

Det er ingen opplysninger om at noen mennesker er skadet.

Det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen.

Tidligere i måneden brant fire biler på Kjelsås i hovedstaden.