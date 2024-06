To bilbranner på kort tid i samme område i Oslo

I løpet av et par timers tid begynte det natt til torsdag å brenne i to biler på Kjelsås i Oslo. Politiet vurderer om bilbrannene kan settes i sammenheng.

Politiet skriver i en oppdatering like før kokka 4 at de ikke har knyttet noen konkrete personer til brannene, men at nærheten i tid og sted gjør at de vurderer om det kan være en sammenheng.

Den første bilen begynte å brenne i Kurveien på Kjelsås, mens den andre bilen som begynte å brenne, skal stå parkert i Myrerveien. De to gatene ligger svært nærme hverandre.

