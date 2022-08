To barn berga opp frå sjøen i Søgne

Politiet i Agder har fått melding om ei mogleg drukningsulykke i Søgne. Det er to barn som er berga i land, opplyser dei. Naudetatar er på staden.

I ei oppdatering 19.41 skriv politiet at barna har gått utover på stranda og kome under vatn. Begge er vakne og blir sett til av helsepersonell. Det er ukjent kor lenge barna var under vatn.

Begge barna blir køyrde til sjukehus med ambulanse for vidare oppfølging, skriv politiet i ei oppdatering klokka 19.54.

Ifølge Fædrelandsvennen skal det vere snakk om to jenter på 13 og 16 år. Det skal også ha blitt utført livreddande førstehjelp på staden.

Føresette til barna er varsla og naudetatar har dratt frå staden, skriv politiet kl. 20.12.