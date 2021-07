To av tre lærere er vaksinert

FHI sine oppdaterte tall viser at omtrent 65 prosent av alle skole- og barnehageansatte har fått vaksine. Per nå er over 185.000 skole- og barnehageansatte vaksinert, mens omtrent 95.000 er ikke vaksinert.

Helse- og omsorgsdepartementet ba FHI om å oppdatere tallene knyttet til vaksinasjon av ansatte i skoler og barnehager, etter NRK-saken som avslørte at ikke alle lærere vil være vaksinert innen skolestart likevel.

Rapporten viser at dekningsgraden er høyest blant lærere i den videregående skolen, der rundt 73 prosent har fått første stikk. Den er lavest blant assistenter, der rundt 64 prosent har fått. I aldersgruppen 25 til 39 er det bare omtrent 40 prosent som er beskyttet per nå, noe som trekker snittet ned.