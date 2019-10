To 17-åringer tatt for knivstikking

To gutter på 17 år er arrestert av politiet i Stavanger, siktet for å ha knivstukket en 22 år gammel mann i Stavanger sentrum ved 7-tiden i morges. De to er siktet for kroppsskade, opplyser politijurist Anders Christiansen i Sør-Vest politidistrikt.