Tjue personer såret, deriblant barn etter et russisk angrep lørdag

Tjue personer ble såret, deriblant fem barn, etter et russisk angrep i et boligområde nær den ukrainske byen Dnipro lørdag. Det opplyser byens guvernør Serhij Lysak, skriver nettavisen The Kyiv Independent.

Tre av barna skal ha blitt alvorlig skadet.

Det fryktes at det kan være barn som er fanget i ruinene etter angrepet.

Redningsmannskap jobber på stedet

President Volodymyr Zelenskyj, skriver på Telegram at eksplosjonen skjedde mellom to boliger.

– Dessverre er det mennesker under ruinene, skriver han, melder nyhetsbyrået Reuters.