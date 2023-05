Titalls barn skadd i Finland etter brokollaps

Flere barn i byen Esbo, i nærheten av Helsingfors, skal være skadd etter at en gangbro kollapset. Det uttaler sykehuset, sitert av nyhetsbyrået Reuters.

Det ble først meldt at 27 barn var skadd i varierende grad. I en oppdatering skriver den finske kringkasteren Yle at 24 barn er skadd. Samtlige er fraktet til sykehus.

En talsperson for brannvesenet har uttalt til den finske avisen Iltalehti at det var rundt 40 skolebarn på broen.

– Et titalls personer er alvorlig skadd, men det skal ikke være fare for liv, sier han.

Redningstjenesten Länsi-Uusimaa sier at det er et broen, eller et stillas, som har kollapset ved en byggeplass, og at barna var en gruppe skoleelever.

Politiet sier at ulykken skjedde rundt klokken 09.30 torsdag morgen.

Ifølge opplysninger til Yle går barna i 8. klasse.