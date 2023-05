Tissetrengt mann falt ut av vindu i Bergen

En person har falt ut av et vindu på et hotell i Bergen, opplyser politiet. Vedkommende landet på fortauet 4-5 meter lenger ned, og er bevisst.

Mannen har forklart at han skled og falt ut av vinduet ved et uhell da han skulle urinere. Han sier selv at han må ha gått i søvne da uhellet skjedde.

Han er fraktet til legevakten for sjekk.