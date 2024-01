Tine varsler produktgjennomgang etter kritikk

Tine vil i tiden fremover sørge for at forbrukerne får god informasjon om hvilke produkter som kan inneholde inntil 3 prosent importert melkepulver.

Tine ønsker å gjennomføre dette tiltaket for å hegne om Nyt Norge-merket, skriver meieriet i en pressemelding.

Det har den siste tiden kommet reaksjoner på at Tine har søkt og fått dispensasjon om å kunne bruke emballasje med Nyt Norge-merket på produkter som kan inneholde importert melkepulver. Bakgrunnen er at produsenten har et melkeunderskudd på 1 prosent, som nå løses ved å importere pulver.