Tinde Energi legges ned

Etter en rekke forbrukerklager og etter at Forbrukertilsynet ila strømselskapet Tinde Energi foretaksstraff, legges selskapet ned, melder TV 2. Tinde bekrefter dette på sine nettsider.

Tinde Energi fikk en rekordstor bot på 3 millioner kroner for brudd på markedsføringsloven. I tillegg fikk daglig leder Raymond Henriksen en personlig bot på 400.000 kroner etter at selskapet endret vilkårene for kunder med fastprisavtaler.

Henriksen sier til TV 2 at han beklager overfor kundene som nå vil stå uten strømleverandør.

På nettsidene til Tinde Energi blir kundene informert om hva som skjer videre og hva de skal forholde seg til. Selskapet ber om tålmodighet, men sier at kunder som har penger til gode vil få det etter nyttår.