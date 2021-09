Tinas mor: – Får eit håp

Fredag blei det kjent at politiet har arrestert ein mann i 50-åra, sikta for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

Mora til Jørgensen, Torunn Austdal Rasmussen, ante ingenting før ho fredag morgon fekk ein telefon frå politiet. Det var like før dei sendte ut pressemelding.

– At politiet vel å gå ut slik dei gjer no, får eg eit håp om at dei kan vere nærmare løysinga, seier mora.