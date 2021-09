Tiltalt for sexkjøp av jenter

En 36 år gammel rogalending er tiltalt for å ha betalt to mindreårige jenter for seksuelle tjenester ved Kilden kjøpesenter i Stavanger ved tre anledninger i mars og april. Jentene var mellom 14 og 16 år, og mannen har tilstått å ha kjøpt sex av dem, skriver Stavanger Aftenblad. Rettssaken mot mannen starter i Sør-Rogaland tingrett i slutten av september.