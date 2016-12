Tiltalt for drapsforsøk på samboer

En 21 år gammel mann er tiltalt for drapsforsøk etter at hans samboer ble knivstukket i Ålgård på Jæren i juni i år. Samboeren, ei kvinne i 20-årene, ble kritisk skadd, skriver Roganytt. Mannen erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk.