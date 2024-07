Tiltalt etter at ettåring falt ut av vindu

Det skriver Stavanger Aftenblad.

En 24 år gammel mann er tiltalt for å ha unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende hadde en plikt til å dra omsorg for.

11. juli 2023 falt mannens sønn, da halvannet år gammel, ut av vinduet fra andre etasje på en adresse Stavanger.

Ifølge tiltalen unnlot faren å kontakte helsevesenet for tilsyn og vurdering av skadeomfanget hos barnet, til tross for at han visste sønnen hadde falt som her beskrevet og utsatte han således for fare for liv, kropp og/eller helse, skriver avisa.