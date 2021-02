Tillater reiser til hytta og hotell

Man får reise til hytta dersom man eier eller leier, og man kan ta inn på hotell, sier helseminister Bent Høie om vinterferien. Utenlandsreiser frarådes fremdeles.



Alle bør redusere antall mennesker man har kontakt med i vinterferien, og møtes utendørs om man skal samles, sier Høie.



Helsedirektoratet og FHI anbefaler at de som reiser til kommuner med mindre strenge anbefalinger, følger rådene som gjelder i kommunen de kommer fra, og leser seg opp på gjeldende råd for området man reiser til.



Det frarådes fremdeles å ta imot mer enn fem gjester på besøk, og at man unngår overnattingsbesøk.