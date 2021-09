Tilbød 1000 kr for å ta av hijab

En 15 år gammel jente fikk tilbud om en tusenlapp fra Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde for å ta av seg hijaben da hun besøkte partiets valgbod, melder TV 2. Tybring-Gjedde, som er Frps førstekandidat i Oslo, skriver i et innlegg på Facebook at han 25. august havnet i en opphetet diskusjon med en gruppe førstegangsvelgere om hijaben.

– Jeg satte det hele på spissen ved å tilby kvinnen med hijab en tusenlapp hvis hun tok den av. Det var jo frivillig. Hun ville ikke tjene noen raske penger, skriver han.

TV 2 har vært i kontakt med den 15 år gamle jenta, som går på en videregående skole i Oslo som besøkte valgbodene for å skrive en skoleoppgave.

– Jeg ble nysgjerrig, og da jeg kom til boden hørte jeg at Frp mente det burde være lovforbud mot sjal. Jeg gikk foran for å høre hva han hadde å si.

Frp-leder Sylvi Listhaug tar avstand fra opptreden.