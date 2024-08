Til sykehus etter knivstikking i Tønsberg – én pågrepet

Én mann i 20-årene er sendt til sykehus etter det som fremstår som en knivstikking i Tønsberg, melder politiet.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men personen er fraktet til akuttmottaket på Vestfold sentralsykehus for behandling, opplyser politiet til NRK.

Politi og ambulanse rykket ut klokken 03.27.

– Vi har hatt politipatruljer på stedet som har avhørt vitner. Der kom det frem at det fremstår som at fornærmede har blitt knivstukket, og at mistenkte er en mann i 30-årene, sier operasjonsleder Espen Reite.

Mannen ble ifølge ham pågrepet av politiet ved en bolig klokken 04.17.

– Vedkommende er siktet for kroppsskade og blir kjørt til arresten. Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, sier Reite.

Politiet kjenner ikke til hva slags relasjon mennene har til hverandre.