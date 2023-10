Til sykehus etter fall fra vindu i Kopervik

Rett etter midnatt fikk politiet melding om at en person hadde falt ut av et vindu på et utested i Kopervik Sentrum. Vedkommende er kjørt med ambulanse til sykehus, var bevisst. Skadeomfang er uvvist.



Vinduet var 4–5 meter over bakkeplan, og det fremstår som et uhell, melder politiet i Sør-Vest på X.