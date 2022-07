Til sykehus etter å ha fått statue over seg

En person har søndag fått en statue over seg på St. Hanshaugen i Oslo. Pasienten er kjørt til sykehus, opplyser politiet. Skadeomfanget er uavklart, men det er trolig ikke snakk om kritiske skader.

Ifølge politiet kom vitner til og fikk løftet statuen vekk.

Et vitne på stedet forteller NRK at det skal være snakk om skulpturen «Svane» som står i den sørlige delen av parken på St. Hanshaugen.

Vitnet sier statuen har vært under rehabilitering og stusser over at den tilsynelatende ikke var bedre sikret.

– De har rehabilitert en statue, og så er det en dame som har hengt hengekøya si fra den til en lyktestolpe. Så fikk hun statuen over seg, sier vitnet til NRK.

– Det er et område der mange barn leker, og noen kunne ha funnet på å klatre på toppen av den.

Politiet har også fått opplyst fra vitner på stedet at ulykken ser ut til å ha skjedd etter at kvinnen hadde hengt opp en hengekøye mellom statuen og en stolpe.

– Vi foretar åstedsundersøkelser og har varslet kommunen, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug til NRK.